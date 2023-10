La pasión del futbol se vive de diferentes maneras, llevando incluso a algunos a hacer diversas cosas para ver a sus equipos jugar, siendo el duelo entre Boca Juniors contra Palmeiras en la Semifinal de la Copa Libertadores el que tuvo un emotivo episodio con una fanática.

Horas antes del encuentro entre Boca contra el Palmeiras, una aficionada del equipo argentino acudió al Allianz Parque en Brasil, pero lo que destacó fue que la hincha aseguró para TyC Sports que renunció a su trabajo para poder hacer el viaje.

“Sí, renuncié. No me daban los dos días que necesitaba para venir y por Boca uno hace cualquier cosa, hay que estar. Renuncié el día de mi cumpleaños, no me lo podía perder”, comentó.

Boca Juniors terminó avanzando a la Final de la Copa Libertadores, pues venció al Palmeiras en la tanda de penaltis, ya que en el tiempo regular finalizó 1-1, pero en los tiros desde los 11 pasos, los argentinos se impusieron 4-2.

Ahora, los dirigidos por Jorge Almirón estará enfrentando en el Estadio de Maracaná al Fluminense en la Final de la Copa Libertadores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PACO GABRIEL DE ANDA REVELA INDISCIPLINAS GRAVES EN ÉPOCA DE MATÍAS ALMEYDA