Exatlón: Natali Brito reveló que la cuarentena 'cobró factura' y causó su eliminación

Natali Brito llegó a Exatlón "Titanes vs. Héroes" con la determinación de ganar y dar lo mejor en cada circuito; sin embargo, la cuarentena le cobró factura. A la velocista de 30 años de edad, quien finalizó en el tercer lugar de la segunda temporada del reality, se le terminó el sueño en la semana 4 de la competencia tras perder ante Valery Carranza y Evelyn Guijarro en el duelo de eliminación.

"Creo que la diferencia entre las dos temporadas son los circuitos y las personas con las que estuve conviviendo. Yo llegué con la misma determinación de ganar y dar lo mejor de mí en cada circuito y en esta segunda me costó más trabajo poder adaptarme a los circuitos que en la primera.

"Cuando fue la primera vez acababa de terminar mi temporada y estaba en una buena condición física, competitivamente estaba fuerte y en esta segunda ocasión aunque traía la misma motivación, la realidad es que venía de pasar muchos meses en cuarentena, estaba entrenando para mantener mi condición física y me sentía como desenfocada, no estaba concentrada al 100 por ciento y cuando no estás concentrado al 100 simplemente no salen la cosas", reconoció Brito en entrevista con RÉCORD.

La subcampeona en revelos 4x400 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 platicó que la gran enseñanza que le dejó su participación en esta edición del reality fue el aprender a liberar sus emociones.

"En Exatlón todas las emociones se multiplican al mil por ciento, hay días malos, días en los que te sientes triste, en los que estás enojado. Tienes que dejarte sentir, no tienes que evadir esas emociones y decir 'no, estoy bien, no pasa nada'. Debes dejar que esas emociones te lleguen para poder liberarlas, que tu mente se desbloquee y poder seguir compitiendo.

"Aprendí eso, dejarme sentir todas esas emociones, dejarme sentir estar triste, dejarme sentir que estoy deprimida, sentir el enojo, aceptar eso que sientes para poder liberarlo", mencionó.

Además de ser la más rápida y con la mejor puntería, contó Brito, como mujer debes enfrentar otros obstáculos para sobrevivir en la competencia.

"Como mujer con todas las hormonas y los cambios que pasan en tu cuerpo y al tener una escasez de higiene es lo más difícil. El no poder bañarte adecuadamente cuando estás en tus días es lo más fuerte por las incomodidades que se tienen.

"Tienes que estar mojándote y después se te llena el cuerpo de arena y se te llena el cuerpo de lodo en esos días es muy incómodo. Al menos para mí eran de los peores días. Necesitabas tener muchísima higiene, tenías que pedir como un trato especial cuando estabas en esos días para que pudieras sentirte lo más cómoda posible", enfatizó Natali, quien retomará sus entrenamientos para buscar el sueño olímpico y empezará una carrera profesional como diseñadora.

