Neymar: Ex de Maluma desmintió su 'relación' con el jugador brasileño

La novela entre Neymar, Maluma y Natalia Barulich habría llegado a su fin luego de que la modelo aclarara su relación con el jugador brasileño.

“Es un gran amigo y no sé porque los medios piensan que estamos juntos, sólo porque hicimos una sesión fotográfica, yo lo adoro, es una gran persona, es un gran amigo, siempre ha sido un tipazo y es una gran persona en mi vida", aseguró en entrevista con Ventaneando.

Asimismo, la influencer habló de la canción 'Hawái' de Maluma, a lo que dijo desconocer si realmente es para ella.

"No creía nada al respecto. No sé si me la dedicó a mí, escuché que sí, pero también escuché que no, la verdad no me importa,e so quedó en el pasado y quiero dejarlo ahí, fue una experiencia en mi vida de lo cual no me arrepiento. Pero es momento de superar eso, pues estamos separados desde hace un año", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ: GRUPO INGLÉS CELEBRÓ SU RENOVACIÓN CON LOS WOLVES, MODIFICANDO SU CANTO