Raúl Jiménez: Grupo inglés celebró su renovación con los Wolves, modificando su canto

Wolverhampton anunció este sábado la renovación del contrato de Raúl Jiménez hasta el 2024, después de que en los últimos meses se le vinculara con otros equipos europeos.

Con esta extensión de un año más, pues su vínculo con los Wolves terminaba en 2023, después de llegar en 2018 a la institución, el grupo inglés, The Wolfpack Howlers musicalizó la canción que los aficionados le dedican al artillero mexicano.

"There's something that the Wolves want you to know. Best in the world he comes from Mexico. Our number nine. Play the ball and he'll score everytime. Si Señor Pass the ball to Raul and he will score (Hay algo que todos los Wolves quieren que sepas. El mejor del mundo viene desde México. Nuestro número nueve. Juega con el balón y anotará todo el tiempo. Pasa la pelota a Raúl y él anotará)", es la melodía que le dedican a Jiménez y a la que The Wolfpack Howlers le añadió otro ritmo.

La banda inglesa añadió un toque latino al grito de apoyo que emiten los aficionados del Wolverhampton cada vez que el exjugador del América anota.

Este domingo, Raúl Jiménez y su escuadra se medirán en casa al Fulham en duelo por la Jornada 4 de la Premier League.

