Exesposa de Éric Abidal arremete en su contra por maltrato psicológico

Año y medio después del escándalo entre Éric Abidal y la futbolista del Paris Saint Germain, Kheira Hamraoui, el asunto ha vuelto a encender la polémica.

La ex esposa de Éric Abidal, Hayet, le ha dedicado un mensaje al ex futbolista del Barcelona en donde asegura que su paciencia se ha terminado y comenzó a describir el 'infierno' que ella asegura haber vivido con Abidal.

"Señor Éric Abidal, mi paciencia tiene límites. He intentado proteger a mis hijos, pero tú has decidido lo contrario abusando de mi gentileza", comenzó con esto Hayet en sus historias.

Posterior, la expareja del francés aseguró que empezará a narrar el infierno que Abidal le hizo pasar, incluidas las infidelidades y demás.

"De ahora en adelante dedicaré mis próximos posts a narrar el infierno que me has hecho pasar durante los últimos 10 años y, sobre todo, los dos últimos después de mi irrevocable solicitud de divorcio tras tu infidelidad que me vino muy bien a pesar de la vergüenza que siento con todo este asunto", escribió Hayet.

Por último, Hayet le pidió a Abidal que entrara en razón y que ya firmara los papeles de divorcio para que pueda vivir una nueva vida alejada de ella y con la persona que quiera.

TAMBIÉN ME PODRÍA INTERESAR: ROBINHO: PUBLICAN AUDIOS QUE CULPAN AL FUTBOLISTA DE AGRESIÓN SEXUAL