Robinho: Publican audios que culpan al futbolista de agresión sexual

Robinho fue acusado de violación a una joven en 2013 cuando el futbolista era parte del AC Milan, en un hecho que cimbró al futbol brasileño.

El medio UOL Noticias dio a conocer unos audios de momentos después de que sucedió la violación en donde se escucha que Robinho habla con algunos de sus amigos.

En los audios se escucha como Robinho dice una serie de frases con el afán de evitar que dieran con su culpabilidad.

"Yo me acosté con ella, ella me chupó y me fui. Los otros se quedaron allí. La cámara no iba a grabarme acostándome con la chica, ni a la chica chupándome porque si no iba a joder a todos porque ella me chupó, te chupó... ¿Cómo la chica loca se acuerda de eso?", fue lo primero que dijo el brasileño.

Posteriormente, añadió que "Quien la tocó está en Brasil. Ve detrás de esa gente que está en Brasil. Allí, en Brasil. Que se jodan los que se acostaron con la chica. Yo no me acosté, tú no te acostaste. Que se jodan. Que yo me acosté, posibilidad cero. Eso va a acabar en nada".

Sin embargo, el brasileño mostró su peor versión, cuando en el audio se escucha mencionar que uno de los problemas que podría enfrentar es que quedara embarazada y que ante ello, consideraba la opción de darle algún golpe.

"Si ella no tuvo un hijo, es su palabra contra la nuestra. No hay manera de que pueda acusarnos. Como no había cámaras, será un poco difícil demostrar que la violaron si no está embarazada. Ahora, si ella tuvo un hijo, es un gran problema. ¿Ella es idiota? ¡Le vamos a pegar! Tú le vas a dar un puñetazo y le vas a decir: ‘Joder, ¿qué te he hecho? ¿Te he hecho algo?", cerró el audio que inculparía a Robinho.

"Por isso que eu estou rindo, eu não estou nem aí. A mina não sabe nem quem eu sou": Em gravação inédita, Robinho ri com amigos sobre estupro coletivo na Itália Ouça os áudios que desmascararam o jogador pic.twitter.com/l70bLr1qjj — UOL Notícias (@UOLNoticias) June 14, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - MESSI COMENTÓ SOBRE SU FUTURO, SU PARTIDO MÁS MEMORABLE Y HASTA HABLÓ EN CHINO