Exjugador de Liga MX fue captado por error mostrando sus partes íntimas durante un partido 

El pasado miércoles, en el encuentro entre Jaguares de Córdoba y el independiente Santa Fe en la Liga de Colombia, un ex jugador de la Liga MX mostró, aparentemente por error, sus partes nobles sin notar que había una cámara grabándolo en ese momento.

Geisson Perea, exjugador de los Tuzos de Pachuca, es el centro de la atención mediática en Colombia luego de que, tras acomodarse la licra, mostrara demás ante las cámaras de televisión, momento que se ha hecho viral.

Esta es la explicación de Geisson Perea sobre lo que pasó en Monteria y le dio la vuelta al mundo. También hace algunas reflexiones sobre el manejo del tema en redes sociales. pic.twitter.com/uXsBGc7XER — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) October 20, 2022

Perea ha salido a dar declaraciones especificando lo que paso y, obviamente, mostrando su molestia por lo sucedido con sus fotografías.

"Me estaba arreglando la licra, cuando entro a una cancha de juego, entro a jugar y no que una cámara me pueda ver. Conscientemente, lo que hice fue acomodarme y nunca quise mostrar mis partes íntimas. La persona mala tomó una foto en ese momento", aseguró el jugador

Perea llegó a Pachuca en 2021, luego de un año regresó a Colombia con el Atlético Nacional, con los Tuzos solo disputó dos encuentros en el lapso de un año.

