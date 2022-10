Shakira: ¿Qué indirectas lanzó la colombiana a Piqué en su nueva canción?

Al que le quede el saco, que se lo ponga. En un capítulo más de la 'novela' que implica la separación de Shakira y Piqué, la intérprete colombiana entrenó su nueva melodía, 'Monotonía', que 'indirectamente' lanza 'pedradas' al futbolista del Barcelona.

Luego del éxito que fue la canción 'Te felicito', que salió a la luz a inicios de la ruptura amorosa entre la cafetalera y el español, y que dejaba sobre la 'mesa' pistas del por qué del divorcio, ahora la nueva 'copla' de la cantante deja más 'datos' sobre lo que fue el fin de su relación.

"No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía... Ya sabía que esto pasaría.

"De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Tú, distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé qué di más que tú", son algunas de las frases que se citan en el nuevo éxito de Shakira.

Cabe recordar que fue a inicios del junio del presente año, que Shakira y Gerard Piqué anunciaron que se separaron tras 12 años de relación, tras una presunta infidelidad del futbolista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AFICIONADOS LLEVARON SERENATA A LOS TUZOS PREVIO A LA IDA DE LAS SEMIFINALES ANTE RAYADOS