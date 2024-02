Exsubsecretario llama 'gordo' a Álvaro Morales y se pelean en redes sociales

La arena de las redes sociales se convirtió en el escenario de una acalorada disputa entre el exsubsecretario de turismo, Simón Levy, y el comentarista deportivo Álvaro Morales, desatando una batalla de insultos y descalificaciones públicas.

La controversia comenzó cuando Morales, conocido por su estilo directo y polémico, se burló de una noticia que involucraba a Levy golpeando una puerta a una vecina adulta mayor. La publicación no pasó desapercibida para el exfuncionario, quien decidió criticar el peso del comentarista de ESPN en un intento de responder.

Lo que siguió fue una serie de intercambios de insultos y desacuerdos a través de sus cuentas personales en redes sociales. Levy acusó a Morales de manipulador de la información, provocando una respuesta sarcástica del comentarista deportivo, quien sugirió que la palabra "gordo" no era un insulto, sino más bien una descripción.

El conflicto no se detuvo ahí, con Morales volviendo a arremeter contra Levy en un tono sarcástico, instándolo a recoger su dignidad del suelo y cerrar la puerta en su camino. Este intercambio de ataques públicos entre dos figuras prominentes no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales, quienes siguieron de cerca cada paso de esta pelea virtual.

“Eres un manipulador de la información en lugar de un comunicador, ese es el gran problema, por eso tienes tantos problemas con tantos deportistas y tantas personas. Lamento mucho que te haya dolido tanto que te haya dicho gordo, no es insulto, es un diagnóstico y es una descripción, cuando quieras aquí estoy", señaló el exsubsecretario.

De nueva cuenta, Álvaro no se quedó callado y fiel a su estilo se burló nuevamente del exfuncionario. “Te pido un favor, no te alteres, te noto muy alterado, recoge tu dignidad del suelo como tus cosas, por favor, y cierra la puerta, no vayas a golpear la puerta y si en el camino te encuentras a una viejita no la vayas a amenazar”

Congruente, es no manipular con videos fabricados donde por cierto se ataca a un niño de 4 años, algo que un tipo como tú en evidencia de su carencia mental, no solo no entiende sino manipula.

La obesidad y la manipulación son una enfermedad, defender a un hijo, es natural. — Simón Levy (@SimonLevyMx) February 9, 2024

¿QUIÉN ES EL EXSUBSECRETARIO QUE LLAMO GORDO A ÁLVARO MORALES EN REDES SOCIALES?

Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur) Durante el periodo de diciembre de 2018 a mayo de 2019. Es fundador de la Cátedra México-China de la UNAM y licenciado en Derecho con especialidad en Comercio Exterior, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director de la agencia PROCDMX, S.A. de C.V, la cual estuvo a cargo del proyecto Corredor Cultural Chapultepec durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

También colaborado con el Banco Mundial, organizado por la Universidad de Yale, se desempeñó como representante del Consejo Consultivo de la Unidad de Prácticas Comerciales de la Secretaría de Economía de México, asesor del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Gobierno de la Ciudad de México en materia de atracción de inversión extranjera proveniente de Asia y China.

