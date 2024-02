Floyd Mayweather gasta más de 1 millón de dólares en entradas para el Super Bowl

El Super Bowl LVIII está catalogado como una de las ediciones más caras en toda la historia de la NFL, esto debido a los precios tan elevados que están alcanzando las entradas para el duelo entre San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs, 70 por ciento más caras que el año pasado, pero esto parece no ser un problema para millonarios como Floyd Mayweather.

A través de su cuenta de Instagram, el boxeador estadounidense presumió un par de facturas que sumaban alrededor de 1 millón 131 mil dólares gastados en entradas para ver el Super Bowl en una suite del Allegiant Stadium en Las Vegas, a donde va a llevar a 34 de sus amigos a disfrutar el evento.

"No lamo traseros y nunca tengo que rogar por nada, especialmente para no conseguir una suite del Super Bowl. A veces no me importa aceptar invitaciones, pero una cosa es segura... la persona que paga dice todo. ¡Por lo tanto, tengo mis propios asientos y suites para poder hacer lo que quiera e invitar a quien quiera!", declaró Mayweather.

Esta solo es una muestra más del poder adquisitivo que tiene Floyd Mayweather y de cual le gusta tanto presumir, pues no es la primera vez en la que usa sus redes sociales para mostrar los exorbitantes gastos que hace por placer.