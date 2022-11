Faitelson llamó "muertos de hambre" a sus detractores y lo tunden en Twitter

El periodista deportivo David Faitelson lanzó fuerte tuit contra sus detractores luego de que el empresario Elon Musk revelara que mantener una cuenta verificada en la red social costará 8 dólares.

"Veremos cuantos de estos “haters” ++muertos de hambre++ que me siguen, me persiguen y me atosigan por sistema tienen los 8 dólares que el señor Musk exigirá por participar en esta red…Hasta ahí llegaron", escribió el jueves 3 de noviembre.

Los usuarios de la red social no dejaron pasar el momento para dedicarle unos mensajes y comentar sobre su posteo varios memes.

Callese viejo zoquete, que los 8 dolares que mencionas son para verificar la cuenta, no una suscripción, te envalentonaste por creer que mucha gente quedaría fuera, quedaste como imbecil y ahora vas a tener que aguantar más la riata pic.twitter.com/aLxvY7OMKy — Eduardo Cabrera (@AEduardoCSVet) November 4, 2022

"Más bien, ese wey va a pagar 8usd al mes para que le mentemos la madre. Y pensar que antes se lo hacíamos gratis, ahora va a pagar …", escribió un internauta identificado como @sebs_boschetto.

"Callese viejo zoquete, que los 8 dolares que mencionas son para verificar la cuenta, no una suscripción, te envalentonaste por creer que mucha gente quedaría fuera, quedaste como imbecil y ahora vas a tener que aguantar más la riata", comentó la cuenta @AEduardoCSVet.

