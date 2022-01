Familia de Georgina Rodríguez a CR7: 'Tiene a la mujer más malvada del mundo'

El documental de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, está cerca de estrenarse en la plataforma de Netflix, en él podremos conocer la vida de la esposa del astro portugués antes de conocerlo así como los días que pasan juntos.

Sin embargo, algunos familiares de la modelo y empresaria explotaron contra ella. En una entrevista con el diario The Sun, su tío Jesús Hernández mencionó que se siente avergonzada de ellos al no contar con los lujos que ella tiene, incluso aseguró que Georgina nunca les comentó de la muerte de su padre.

"Vivió conmigo durante su adolescencia, nunca me dijo que Jorge (su papá) había muerto. Traté de comunicarme con ella pero no respondió. Escribí en el Facebook Cristiano 'Tienes a la mujer más malvada a tu lado'", afirmó el tío de la modelo. "¿Por qué nunca nos dijo que su padre había fallecido? Esas cosas no pueden ocultarse. Ahora todo el mundo conocerá lo sinvergüenza que es", agregó la esposa de Jesús.

Su media hermana, Patricia, también se pronunció al respecto diciendo que le pidió un autógrafo del astro portugués para su hijo, sin embargo, Georgina Rodríguez se negó a pedírselo debido a que 'no quería molestar al futbolista en sus vacaciones'.

En el documental que se estrenará el 27 de enero podremos escuchar testimonios de la empresaria, de Cristiano Ronaldo e incluso de algunos familiares de la pareja del jugador del Manchester United, los cuales son distintos a los que fueron entrevistados.

