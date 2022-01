Julio César Chávez: Nacho Beristáin perdió 1 millón de pesos por 'culpa' del boxeador

Julio César Chávez marcó una era en los encordados. Sus combates paralizaban a todo el mundo. Se trataba de una leyenda en acción que siempre dejaba todo arriba del ring.

Sin embargo, hubo ocasiones en las que hasta sus amigos creyeron que iba a perder. Así le pasó a Ignacio Beristáin, legendario entrenador de boxeo y amigo personal del Gran Campeón, quien apostó 1 millón de pesos en favor de Meldrick Taylor cuando enfrentó al mexicano.

"Es mi hermano, lo quiero mucho. Una vez aposté contra él y perdí un millón de pesos", contó el entrenador en entrevista para Fight Hub TV.

Con el desarrollo de la pelea, Nacho cambió de parecer y ya ni siquiera le importó perder su dinero. "Estaba rogando a Dios que ganara Julio. Ya no me importana nada mi dinero, sino que levantara la mano él. Y ganó por nocaut. Es el millón de pesos que más feliz he estado de haber perdido".

