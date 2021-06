Julio César Chávez: La Leyenda del Boxeo se retiró de los cuadriláteros con una victoria

Una patada que rompió la fuente de su madre anunció la llegada al mundo del boxeador mexicano más grande de la historia: Julio César Chávez. Aquel 12 de julio de 1962 el médico que atendió el parto de Doña Isabel González de Chávez auguró que Julio César sería deportista. Y no se equivocó, se quedó corto. El boxeo no sólo lo convirtió en leyenda, sino que fue la manera de sobrevivir y la llave para sacar a su familia adelante.

Su gancho al hígado, su maestría para cortar el ring, su impecable técnica y la destreza para cazar y acabar a sus rivales llevó a Julio César Chávez a la inmortalidad. El peleador nato, quien dominó los cuadriláteros y se mantuvo invicto durante 90 batallas, presume en su palmarés un récord de 107-6-2, 86 KO's, se convirtió en el primer mexicano en conquistar tres títulos mundiales en ese mismo número de divisiones; es el boxeador con más peleas de título mundial, con 37, y tiene el mayor número de peleas de campeonato mundial ganadas con un total de 31.

Este 18 de junio, el Cesar del Boxeo dio su última exhibición para colgar los guantes, ahora sí para siempre, en el Estadio Jalisco donde demostró el gran corazón de guerrero mexicano que caracterizó su carrera. Su última presa fue Héctor 'Machito' Camacho (59-7-1, 33 KO´s), en la pelea de exhibición que fue un homenaje para Héctor 'Macho' Camacho, quien falleció en 2012 y tuvo una gran rivalidad con Chávez. El 12 de septiembre de 1992 se enfrentaron en el Thomas & Mack Center de Las Vegas donde el mexicano salió con los brazos en alto al imponerse por decisión unánime.

El mejor libra por libra del planeta, Saúl 'Canelo' Álvarez subió en el cuarto round a la esquina del 'Gran Campeón Mexicano', quien se despidió de su público y cerró un gran capítulo en el cuadrilátero al que regresó a pelear con el único objetivo de recaudar fondos para distintas causas. Hablar de su grandeza no solo es remitirse a sus récords y legado en los cuadriláteros, sino a la fortaleza para ganarle la batalla a sus adicciones.

EL JUNIOR CAYÓ ANTE UN EXMMA

Julio César Chávez Jr. no pudo darle el regalo deseado del "Día del Padre" a la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, que se retiró ahora sí del cuadrilátero en el Estadio Jalisco.

En su regresó al ring, después de siete meses, el hijo del "Cesar del Boxeo" perdió por decisión dividida (77-75, 77-75, 77-75) ante la estrella de las Artes Marciales Mixtas, Anderson Silva, quien sumó su segunda victoria en el cuadrilátero.

"Me quedé corto en no tirar golpes, lo dejé hacer su pelea, pienso que no ganó, a lo mucho era un empate. Estuve bien de condición, me arrimó a las cuerdas, se movió bastante y en ningún momento sentí que me dominara", declaró Junior (52-6-1, 34 KO's).

INOCENTE VENCIÓ A OMAR

Omar Chávez tampoco pudo darle esa alegría a su padre al caer ante Ramón 'El Inocente' Álvarez, hermano del Canelo, quien derrotó por segunda ocasión al hijo de Julio César, en el Estadio Jalisco de Guadalajara.

El hermano de Saúl mostró su supremacía desde el inicio del combate y provocó un corte a Chávez en el quinto episodio.

A pesar de que Omar buscó emparejar el combate resultó ser el perdedor por decisión unánime con tarjetas de 80-73, 80-73 y 79-73.

