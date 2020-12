Fernando Schwartz publicó libro de anécdotas y enseñanzas en el mundo deportivo

En más de mil fotografías, el periodista deportivo, Fernando Schwartz, comparte algunas de sus anécdotas en 46 años de trayectoria en la que ha tenido el privilegio de entrevistar a figuras de la talla de Muhammad Ali, Pelé y Diego Armando Maradona.

"Es plasmar simplemente el largo recorrido y el camino de 46 años. Inicié a los 14, ahora tengo 60 y me siento como de 15. El libro con el prólogo de Mauricio está dedicado a mi único hijo, Andrés, y se lo dediqué con una frase que acuñé en el 2014 cuando viví una de las etapas más difíciles de mi carrera: me corrieron de ESPN y pensé que ahí mi carrera en los medios se había terminado y de ahí me nació la frase 'nunca bajo los brazos'.

"Me deprimí un poco pero nunca bajé los brazos y así fue como me pude levantar y volver", platicó Schwartz a pregunta expresa de RÉCORD durante la conferencia virtual "Martes de Café" del CMB.

A través de 371 páginas, el periodista quien a los 11 años de edad mostró su pasión por el deporte cuando participó en el concurso "El Gran Premio de los 64 mil pesos", plasma sus memorias en coberturas de futbol, boxeo, tenis, fórmula uno y deporte olímpico.

La edición digital publicado por Grupo Rodrigo Porrúa, que tiene un costo de 200 pesos, cuenta con el prólogo de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Me sigue emocionando como el primer día tener a un personaje enfrente, poder convivir con él o poderlo entrevistar porque eso que nosotros hacemos es una bendición porque nos permite estar en los mejores lugares, con las personas que todo mundo quisiera conocer y si bien no logramos la entrevista, con el solo hecho de haber cruzado dos palabras con él o de tenerlo de frente ya es un privilegio", mencionó el analista de Fox Sports, quien recordó que a los 22 años de edad lo mandaron al aeropuerto con la consigna de llevar a Maradona al estudio de televisión.

El futbolista se negó y entonces Schwartz le comentó que lo ayudará a mantener su trabajo pues si no iba lo perdería, el astro argentino accedió y le pidió conocer a la actriz Verónica Castro.

"Es un orgullo cumpliendo 46 años de carrera poder plasmar a través de graficas este camino de la carrera periodística que nos da alegrías, que nos da tristezas, que nos da muchísimas decepciones y a la vez nos da momentos inolvidables", mencionó.

