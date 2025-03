¡Fiebre del Tricampeón! Jicaletas de América se vuelven virales en redes. ¿Dónde la venden?

La fiebre del Tricampeón no para, pues en las calles ya están a la venta las jicaletas con diseño de América, para todos aquellos aficionados que buscan una botana personalizada.

Así se hacen las jicaletas de América

En redes sociales se hizo viral un video en donde se muestra la preparación de una jicaleta con el escudo de las Águilas. El proceso se realiza con moldes, que sirven para darle forma con el chile en polvo.

En el video se aprecia a un pequeño aficionado que recibe feliz su jicaleta. Los usuarios manifestaron su deseo de ir a probar una, sin embargo, se desconoce el lugar en el que venden este nuevo invento.

¿DÓNDE LAS VENDEN?

Las imágenes han generado gran impacto, al grado de que usuarios en redes sociales destacaron "la obra de arte", mientras que otros piden la ubicación del puesto ambulante para comprar su jicaleta del tricampeón del fútbol mexicano.

"¿Dónde la venden? Me urge comprarla", "Ya fuera de bullying, sí quedó chida", "Señora, le pedí una jicaleta, no una obra de arte digna de enmarcar en un museo", "Independientemente del equipo, esto es lo que un mexicano sabe hacer: emprender e innovar. Una chingonería, los mexicanos no nos quedamos de brazos cruzados, siempre vamos adelante con los emprendimientos", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Según los comentarios, este puesto ambulante se encuentra en el mercado de La Quebrada, en Tlalnepantla, Estado de México, los días martes. Además de jicaletas con el escudo del América, también hay de Chivas, Cruz Azul y Pumas, entre otros equipos.

La fiebre del Tricampeón

América se ha consolidado como el mejor equipo de la Liga MX actualmente, gracias al tricampeonato conseguido recientemente. Pero su buena racha parece no acabarse y ahora buscan el tetracampeonato, lo que ha provocado un gran interés de la afición.

