Javier Aguirre 'insulta' a Faitelson en vivo tras ganar el título de la Nations League

Después de 16 años, Javier Aguirre volvió a levantar un título con la Selección Mexicana, consiguiendo su primer campeonato en la Nations League de la CONCACAF. Con un doblete de Raúl Jiménez, el Tri rompió la mala racha en este joven torneo de la región y se consagró como el mejor equipo.

Sin embargo, a pesar del triunfo, el 'Vasco' no ocultó sus preocupaciones sobre el desempeño de su equipo y, fiel a su estilo, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a David Faitelson.

IMAGO7

Al término del encuentro, Aguirre conversó con TUDN, donde fue cuestionado sobre los aspectos que le inquietan de cara a la próxima Copa Oro.

“Me preocupa que no fuimos regulares. Hicimos el gol y luego jugamos mal, dimos la iniciativa a Panamá. El gol nos afectó lejos de beneficiarnos. Es difícil mantener el ritmo intenso, el rival también juega, pero con eso es con lo que me voy más ocupado, en mantener una forma de juego”, señaló el estratega.

IMAGO7

Además, el técnico mexicano reveló cuáles son sus principales prioridades de cara al siguiente reto con el equipo nacional.

“Vamos a esperar dos cosas. La primera que no me quiten muchos jugadores del Mundial de Clubes y la segunda, que me deje en paz el pinche… el cabrón de Faitelson”, concluyó entre risas Aguirre, dejando claro que, más allá del título, todavía tiene asuntos pendientes que resolver.

IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Campeones! Selección Mexicana sufre pero conquista la Concacaf Nations League