Raúl Jiménez es felicitado por su esposa tras título en Nations League

Raúl Jiménez sigue consolidándose como una figura clave para la Selección Mexicana. El delantero fue fundamental para la conquista del título de la Concacaf Nations League, una hazaña que su pareja, Daniela Basso, no dudó en reconocer con un emotivo mensaje en redes sociales.

El "Lobo de Tepeji" brilló con luz propia en la competencia. En las Semifinales, anotó un doblete ante Canadá y repitió la gesta en la Final contra Panamá, guiando al Tri hacia un nuevo título internacional. Con esta actuación, Jiménez suma otro logro a su ya destacado palmarés, consolidándose como un referente en la delantera mexicana.

Fue pieza clave para el título | MEXSPORT

El Mensaje de Daniela Basso para Raúl Jiménez

Su pareja, Daniela Basso, compartió un mensaje de orgullo y admiración en redes sociales:

"No hay manera que no hubiera una recompensa a todo tu esfuerzo. Eres un ejemplo muy grande para todos los que aspiran a ser futbolistas. Eres la imagen más positiva de un atleta profesional. No es casualidad, se llama trabajo. Estamos muy orgullosos de ti. Te amamos, Raúl Jiménez."

No hay manera que no hubiera una recompensa a todo tu esfuerzo. Eres un ejemplo muy grande para todos los que aspiran a ser futbolistas. Eres la imagen más positiva de un atleta profesional. No es casualidad se llama trabajo. Estamos muy orgullosos de ti.Te amamos @Raul_Jimenez9 pic.twitter.com/BBlUpTsG7E — Daniela Basso (@danielabassom) March 24, 2025

Jiménez Hace Historia en la Selección Mexicana

Además de levantar el trofeo, este partido representó un hito para Raúl Jiménez, quien ahora ocupa el tercer puesto en la lista de los máximos goleadores históricos de la Selección Mexicana. Con su doblete en la final, superó a Cuauhtémoc Blanco y alcanzó las 39 anotaciones con el Tri.

El delantero del Fulham se hizo presente en los primeros minutos del encuentro para adelantar a México y más tarde sentenció el marcador, asegurando el título y su lugar en la historia del fútbol mexicano.

Es el tercer máximo anotador | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Los mejores memes de la mano en la Final de José Córdoba, futbolista de Panamá