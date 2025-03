Los mejores memes del show de Will Smith previo a la final de Nations League

Desde hace un mes, la Concacaf anunció que Will Smith tendría un pequeño performance previo al juego de Nations League.

En el pequeño show, ‘El Príncipe del Rap’ mostró sus mejores dotes como cantante y bailarín, cantando tres canciones en menos de 15 minutos en la Final de México y Panamá

Algunos internautas, mencionaron que este show, fue mejor que los Shows de Medio Tiempo de la NFL de los últimos años.

Just randomly stumbled upon a Futbol game because I was tuning in to @Univision and I see Will Smith??

I’m like is this now now?🤔#batallasepicas #BatallasEpicas #Futbol #MexicovsPanama #PanamavsMexico #Concacaf #concacafchampionscup #ConcacafNationsLeague pic.twitter.com/wwaMM70UEe

— Anthony P “Blue CheckMark” (@AnthonyPizarro_) March 24, 2025