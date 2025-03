Will Smith deslumbra con su show en el SoFi Stadium durante el México vs. Panamá

Probada del Mundia. El SoFi Stadium en Inglewood, California, fue el escenario de un espectáculo memorable protagonizado por Will Smith, que tuvo lugar antes de la final de la Liga de Naciones de la Concacaf entre México y Panamá.

La actuación fue un espectáculo musical acompañado de impresionantes luces y efectos especiales. / IMAGO|

Antes de que empezara el partido, Will Smith llegó al escenario con un show visual increíble. Su carisma y energía atraparon a las 70,000 personas en el estadio. Desde que sonaron los primeros acordes de su famoso tema "Gettin’ Jiggy Wit It" hasta el ritmo pegajoso de "Miami", la gente no pudo resistirse y se unió a cantar y bailar con sus hits más conocidos.

Will Smith is in the house! #CNLFinals pic.twitter.com/ejGyEOCMHH — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 24, 2025

La actuación fue un espectáculo musical acompañado de impresionantes luces y efectos especiales que impresionaron a los asistentes. Will Smith, junto a su colaborador DJ Jazzy Jeff, animó el estadio con su estilo distintivo, combinando música urbana y la emoción del fútbol. Juntos, evocaron la época dorada del hip-hop, creando una atmósfera festiva.

El SoFi Stadium, conocido por albergar importantes eventos, fue el escenario perfecto para una actuación que combinó fútbol y un espectáculo de alta calidad. La presentación de Will Smith antes del partido entre México y Panamá se convirtió en un momento inolvidable, destacándose como uno de los momentos más memorables de la noche.

Will Smith deslumbró en su show previo al partido México vs Panamá. / Mexsport|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Los mejores memes del show de Will Smith previo a la Final de Nations League