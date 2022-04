Flamengo: Aficionados del Buitre encararon a jugadores tras derrota ante Fluminense

Las cosas se pusieron tensas entre el Flamengo y su afición, y es que, tras la derrota del Fla ante Fluminense en el Campeonato de Brasil, los hinchas Rojinegros encararon a los futbolistas.

Uno de ellos Gabriel Barbosa, quien les dio el título de la Copa Libertadores de 2019 ante River Plate. Barbosa recibió golpeteos en su vehículo, pues la gente quería que se bajara de él para enfrentarlo.

Un aficionado hasta se cayó por ir persiguiéndolo, pero Barbosa no dejó de acelerar y no bajó su vidrio, pues no quiso hablar con la afición.

Gabigol acabou de chegar aqui no Ninho. @s1_live pic.twitter.com/IhwoVBNq2b — Isabelle Costa (@bellexcosta) April 8, 2022

En cambio, el uruguayo Giorgian Arrascaeta, quien ha mantenido un nivel regular con el equipo, tuvo el respeto de la afición, pues tranquilamente se detuvo, bajó la ventanilla y les dio la mano a varios.

Además, fue aplaudido por los fanáticos del Flamengo, pues también reconocen cuando alguien está en buen nivel deportivo.

Arrascaeta sendo aplaudido no protesto no CT pic.twitter.com/kx4DwGXKoR — Archive De Arrascaeta (@archivearrasca) April 8, 2022

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARCO FABIÁN A CHRISTIAN TABÓ: ‘TE PESA LA CAMISETA’