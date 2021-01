Floyd Mayweather: El exboxeador negó compromiso matrimonial

Anne Monroe, novia del exboxeador Floyd Maywather Jr., compartió una foto en Instagram donde presumía un anillo con un diamante bastante grande en su dedo anular, el cual soltó de inmediato los rumores sobre una posible boda.

Sin embargo, el Money fue el encargado de echar por tierra de inmediato todos esos rumores a través de sus redes sociales.

"No estoy comprometido y nunca me he comprometido o casado. Esos son solo rumores y mentiras", redactó en Instagram.

Aunque no está claro si el anillo sí fue un regalo de Floyd, aunque el expugilista tiene un historial de bañar a las mujeres con regalos caros como a su exnovia Doralie Medina, quien recibió un Rolls Royce de 300 mil dólares en 2014.

Mayweather ha estado en varias relaciones serias y de alto perfil a lo largo de los años, y tiene hijos con varias mujeres, incluida Josie Harris, quien falleció en marzo de 2020.

