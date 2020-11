Fox Sports: Partidos de Champions no tuvieron narración en los primeros minutos

Tardes mágicas de Champions League... ¿sin audio? Fox Sports presentó problemas en sus respectivos partidos de Champions League, Real Madrid-Inter, Atalanta-Liverpool, Manchester City-Olympiacos, pues ninguno tuvo audio de narración en los primeros minutos de juego.

El compromiso entre el cuadro de Zinedine Zidane y el de Antonio Conte, tuvo narración hasta el minuto 7:45, lo que provocó la molestia para algunos televidentes que estaban pendientes del juego de Liga de Campeones.

Inclusive, debido a las graves fallas de audio, el canal de televisión fue tendencia en Twitter, pues los usuarios dividieron sus opiniones respecto a los problemas técnicos que presentaron.

Y Fox sigue con sus ya clásicas fallas pic.twitter.com/F70IdhPkZm — @macalix (@macalix3) November 3, 2020

"El partido del Real Madrid por Fox Sports tiene fallas y no se escuchan los comentaristas". "Hasta ahora, lo mejor del partido entre el Real Madrid vs Inter de Milán, es que no había audio en Fox Sports", dicen los comentarios.

Hasta ahora, lo mejor del partido entre el Real Madrid vs Inter de Milán, es que no había audio en Fox Sports. — x^2 (@tepicoelano) November 3, 2020

Ya regresaron los problemas técnicos a la transmisión del partido del Real Madrid por Fox Sports, ya tiene narración. Estaba bien bonito con el puro sonido ambiente. — Nes Stark (@Ark_Nes) November 3, 2020

