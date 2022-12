Georgina Rodríguez critica a DT de Portugal por no poner a CR7 como titular ante Marruecos

Georgina Rodríguez volvió a arremeter contra el entrenador Fernando Santos, quien, por segundo partido consecutivo, no puso a Cristiano Ronaldo como titular, lo metió en el segundo tiempo del juego entre Portugal y Marruecos de los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022, esperando que marcara el gol del empate, lo cual no pasó.

El atacante del Manchester United entró al minuto 51 y poco pudo hacer para evitar la derrota de la Selección de las Máquinas.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos", escribió la modelo y empresaria argentina en su cuenta de Instagram.

Fernando Santos dejó a Cristiano Ronaldo en la banca, luego de que Portugal se vio muy bien sin él en el juego contra Suiza de los Octavos de Final, el cual ganó por contundente marcador de 6-1; sin embargo, esta fórmula no le sirvió contra Marruecos.

