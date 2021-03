Georgina Rodríguez reveló que Cristiano tiene 'prohibido' hacer tareas domésticas

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo rompió el silencio y habló de su relación a nivel personal con el astro portugués.

En ese sentido, la modelo reveló cómo es el día a día de los dos, e inclusive aseguró que ella no deja que el futbolista haga tareas domésticas.

“Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef y yo a veces cocino”, aseguró en entrevista con la revista italiana Sportweek.

Y es que al ser un atleta de alto rendimiento, Georgina aseguró que Cristiano no puede hacer tareas que un padre de familia normalmente hace, pues puede hacerse daño.

"Y cambiar una bombilla de luz en nuestra casa es imposible, tenemos techos tan altos. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una bombilla a casi 20 pies del suelo?. Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien. Me gusta cuidar mi hogar y mi familia", finalizó.

