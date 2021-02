Georgina Rodríguez: 'Sé lo que es empezar desde abajo y llegar justa a final de mes'

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, admitió que a lo largo de su vida ha tenido que hacer sacrificios y trabajado para poder formar la familia que tiene actualmente.

“He trabajado mucho y he tenido una vida sacrificada y el universo me ha recompensado con lo más grande: una familia hermosa”, comentó Georgina en una entrevista para la revista InStyle, la cual será estrenada en marzo y a la cual tuvo acceso la revista ‘Lecturas’.

En dicha revista la portada la ocupa una fotografía de Georgina Rodríguez con un atuendo color negro. “Es cierto que no siempre he brillado por mi belleza, pero siempre he sido feliz”, es la frase que acompaña el rostro de la pareja de Cristiano Ronaldo.

Georgina también habló de lo que significa para ella el poder ayudar a la gente, y es que declaró que también pasó por momentos difíciles. “Yo también sé lo que es empezar desde abajo y llegar justa al final de mes. Empatizo mucho con la gente debido a mis orígenes humildes”, comentó la modelo.