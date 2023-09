Gerardo Martínez, uno de los paramédicos que fue golpeado por pseudoaficionados de Rayados de Monterrey, habló al respecto sobre el nuevo episodio de violencia en un estadio de la Liga MX. El asistente de ambulancia destacó el trabajo de la Fiscalía para llevar a los culpables a la justicia.

Luego de que se anunciara que dos de los agresores ya fueron detenidos, Gerardo Martínez señaló que la Fiscalía del Estado de Nuevo León ha trabajado de manera correcta tras lo sucedido.

“La Fiscalía del Estado ha estado trabajando muy activo desde ese día. Ayer hicimos todo lo correspondiente a lo legal, terminamos con eso y ellos han estado haciendo su trabajo. Ahí están los resultados", comentó en una entrevista para AS en W Radio.

Asimismo, el paramédico narró lo sucedido antes de ser golpeado, sin embargo, ya no recuerda lo que pasó después, pues tras haber sido agredido por múltiples personas, Gerardo quedó inconsciente.

"Estábamos en una calle, por lo general, la gente baja a la estación del metro y estamos esperando a que nos den una oportunidad para regresar al estado. De pronto, se escucha un golpe fuerte atrás y me intentan pegar, pero me defiendo, en eso llega mi compañero Aurelio y me defiende y me meto a una camioneta. Es difícil volver a verlo, a recordarlo”, expresó.

Asimismo, Martínez comentó que tras la golpiza le quedó un trauma psiocológico, por lo cual ya ha recibido ayuda. Asimismo, el paramédico señaló que ni la Liga MX ni la Federación Mexicana de Futbol se han puesto en contacto con él para ofrecerle ayuda.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: EUROPA LEAGUE 2023-24: ¿EN QUÉ GRUPOS ESTARÁN LOS MEXICANOS TRAS EL SORTEO?