GP de México: Vettel recibió regalo de fan mexicana que lo dejó impresionado

Vaya regalo. Este domingo es el Gran Premio de México, y previo al inicio del show de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una fanática de Sebastian Vettel le regaló un muñeco de él y un monoplaza de Aston Martin que dejó impactado al piloto alemán.

Y es que Vettel está en su último GP de la Ciudad de México como piloto profesional, pues al terminar la temporada de la F1 de este 2022, el germano dirá adiós a las pistas y a la máxima velocidad.

Es por eso que Lorena Hernández se animó a hacerle este regalo a Vettel, pues dijo que desde 2015 que sigue la Fórmula Uno lo hace sólo por él, pues no es de ningún equipo, solo es fiel seguidora de Sebastian.

“Fue un suelo hecho realidad. Iba con toda la esperanza y realismo que era una oportunidad en mil. Todavía me siento nerviosa porque siento que aún no me cae el 20. Empecé a ver la F1 en 2015 y siempre fue por Sebastian. No soy de ningún equipo, solamente lo apoyo a él”, dijo Lorena para ESPN.

Al final, Hernández narró cómo fue el momento en que le dio el muñeco y el monoplaza. “Vettel me dijo que estaba bonito, le dije que era un regalo y me dijo: ‘¿Estás segura? Se ve que es mucho trabajo’, le dije que el DRS se movía junto con las llantas, me dio un abrazo y me dio las gracias”.

