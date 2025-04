Guardaespaldas de Messi fue ‘vetado’ por el propio Inter de Miami, revela Mascherano

En días pasados se desató la polémica respecto un tema particular de Lionel Messi, esto debido a que salió a la luz que el guardaespaldas del astro argentino habría sido vetado de las canchas por decisión de la MLS, sin embargo, parece que fue el propio Inter de Miami quién tomó dicha decisión de excluirlo del campo.

Yassine Cheuko junto con Leo Messi | IG: yasstcheuko

En conferencia de prensa, el entrenador del Inter de Miami, Javier Mascherano, fue cuestionado sobre la situación del guardaespaldas de Leo Messi y a pasear de que el estratega argentino quería salirse por la tangente, reveló que esa fue una decisión del propio club, por lo que no le correspondía dar una respuesta.

“Eso es una decisión del club.. la verdad que no tengo la menor idea y no soy la persona idónea para explicar esto, pero por lo que tengo entendido sí es tema del club, lo ha decidido el club, no se las razones y tampoco me competen”, declaró.

Con estas declaraciones se confirma que Yassine Cheuko, guardaespaldas de Messi, no podrá estar más en la cancha cuidando al argentino, sin embargo, fuera del campo y en las inmediaciones del estadio sí estará cerca del ’10’ de Miami.

Guardaespaldas de Messi no podrá estar más en el campo | IG: yasstcheuko

¿Qué dijo el guardaespaldas de Messi?

Hace un par de semanas en un programa de televisión en Estados Unidos, el propio Yassine Cheuko había confirmado que ya no podría estar en el campo protegiendo a Messi, sin embargo, desde su versión de los hechos habría sido la MLS quien lo había ‘vetado’.

"Ya no me permiten estar en el campo. Yo estuve en Europa trabajando 7 años para la Ligue One y la Champions League, solamente 6 personas se metieron al campo. Llegué a USA, en 20 meses que estoy aquí, se han metido 16 personas, existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo", Yassine Cheuko hace un par de semanas.

Guardaespaldas de Messi | IG: yasstcheuko

