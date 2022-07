¿Guiño a Boca Juniors?: André-Pierre Gignac posó con playera Xeneize

André-Pierre Gignac sorprendió a propios y extraños al subir una foto con la playera de un equipo que no es Tigres a sus redes sociales.

Y es que el delantero francés, posteó una foto en sus historias de Instagram con el jersey de Boca Juniors.

"Tráfico time", redactó Gignac en la historia en la que aparece con la playera del conjunto Xeneize arriba de su auto.

Recordar que en 2019 el atacante francés reveló que estuvo muy cerca de fichar con Boca.

"La oferta de Boca fue muy en serio. Yo no quería faltar el respeto a Boca, porque es un gran club y me encanta ese club. Pero no había marcado mi gol 105. Además, yo dije en varias entrevistas que me quería retirar en Tigres. Hicieron el esfuerzo para mi contrato. Iba a cobrar lo mismo que aquí, entonces no perdía nada", dijo Gignac en su momento en entrevista para Reforma.

