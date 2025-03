Héctor Herrera pide que dejen críticas a su exesposa y acepta que él fue responsable de la separación

Está por cumplirse un mes desde que Héctor Herrera y la madre de sus hijos, Shantal Mayo, anunciaron su separación. Desde entonces, ella ha sido objeto de burlas, críticas y crueles rumores que el jugador tuvo que salir a desmentir.

En entrevista con Adela Micha, el mediocampista de Toluca declaró que las acusaciones de las cuales ha sido víctima su expareja son totalmente infundadas. "Me parece injusto porque me parece la menos culpable de nuestro matrimonio".

"No me gusta, duele lo que está pasado", declaró Herrera en la mencionada entrevista, que salió a la luz una semana después de que Shantal publicó un comunicado para negar los rumores de su posible relación con Igor Lichnovsky.

La pareja se separó hace aproximadamente un año | INSTAGRAM: @shanmayo

Héctor Herrera acepta responsbilidad en divorcio

Por otra parte, el jugador enfatizó que e injusto que todas las voces se hayan puesto en contra de Shantal, ya que si alguien fue responsable del fin de la relación fue él. "El que cometió el error fui yo y no me parece muy bueno que la estén acusando, que la estén haciendo hasta memes de cosas que no hizo".

"Es la madre de mis hijos, la voy a defender siempre. Al final de cuentas tenemos que seguir siendo un equipo por el bien de nuestros hijos", y añadió que mantienen una buena relación, pero que ya no siguieron como pareja establecida.

Aunque no quiso dar detalles de su falla, señaló que es consciente de que está pagando las consecuencias de sus actos. "Nunca fue mi intención quererme separar, pero creo que los actos siempre tienen consecuencias y la estoy pagando".

Herrera aceptó su error en la relación | CAPTURA

"Yo le dije, respeto tus decisiones, intentemos estar bien y lo estamos. Más de un año separados. Creo que hay buena comunicación", agregó el canterano de Pachuca.

Herrera aceptó que lloró tras separación

Si bien ya tiene un año que la pareja decidió poner fin a su relación, el futbolista reconoció que no ha sido sencillo para ninguno de los dos. No solo por sus hijos, sino porque estaban muy acostumbrados el uno al otro.

Señaló que aunque no estén juntos, ella será el amor de su vida y que la extrañará constantemente. Además, confirmó que lloró mucho tras el divorcio. "Lo intentamos un tiempo, pero creo que era mejor tomar caminos diferentes", enfatizó.

Herrera espera mantener una relación cordial aunque ya no estén juntos | X: @HHerreramex