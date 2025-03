Héctor Herrera sale a desmentir múltiples operaciones en el rostro

El mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, Héctor Herrera, desmintió el hecho de que se ha operado en muchas ocasiones, pues aseguró que solo se ha operado la nariz y las orejas.

MEXSPORT

En entrevista para el programa de YouTube de 'La Saga' el mexicano afirmó que a pesar de que mucha gente piensa que se ha modificado el rostro en varias ocasiones, solo han sido en dos.

"Yo me operé las orejas y la nariz, mucha gente cree que me hice mucho más cosas, pero no, muchos creen que me puse hasta dientes, son mis dientes naturales, gente que piensa que me puse barba, no me puse barba, la nariz y las orejas, nada más", expresó Herrera.

MEXSPORT

Asimismo, Herrera reveló que donde se operó fue en Colombia y ahora con el doctor que le realizó las modificaciones, mantiene una buena amistad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Guido Pizarro 'se olvida' que es DT y festeja gol de Juan Brunetta con el equipo