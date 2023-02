Hugo Sánchez a Irarragorri: 'Debemos estar los que sabemos, no los que sacan provecho'

A pesar de que en las últimas horas Alejandro Irarragorri se desligó del fracaso de la Selección Mexicana en Qatar 2022 y de haber tomado la decisión de que de Diego Cocca fuera el nuevo entrenador del Tri, para Hugo Sánchez el directivo si tiene responsabilidad y es por eso por lo que pidió nuevamente que las decisiones deportivas pasen por personas ligadas al futbol mexicano y no de pantalón larga.

“Los que debemos de estar tomando decisiones deportivas debemos de estar los que sabemos, yo no sé mucho de administración, yo no sé mucho de contabilidad, yo no sé mucho de tema de leyes y para eso están los expertos, pero para dirigir el futbol mexicano tenemos que estar lo que sabemos, los que vivimos de él y para él. Los que que conocemos y amamos el futbol y no la gente que saca beneficio y provecho del futbol”, externó el ‘Pentapichichi’ en ESPN.

Además le mandó un mensaje a Irarragorri quien puso como ejemplo que la MLS no tiene ascenso ni descenso. Es por eso por lo que ‘Hugol’ pidió imitar a las grandes ligas europeas en vez de a Estados Unidos.

“La MLS no puede ser nuestra referencia, un país que sea nuestra referencia debe España, Alemania que sean países poderosos que realmente han demostrado. El tema de la multipropiedad que se dice yo no sé qué en España, ni en otros países haya multipropiedad como pasa en México, entonces hay que respetar las reglas que en un momento dado puestas por FIFA y hay que respetar los reglamentos, pero parece que México no respeta reglamentos”, finalizó Hugo.

