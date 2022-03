Ibrahimovic: Visitó la fábrica de Ferrari en compañía de Charles Leclerc y Carlos Sainz

Two sporting giants. One epic experience at Fiorano

Watch the full video on @ChampionsLeague this Friday.#essereFerrari @Ferrari #Ferrari296GTB #Ferrari @Ibra_official @Charles_Leclerc @Carlossainz55 pic.twitter.com/H3j2zaOURZ

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 22, 2022