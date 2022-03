PSG: Neymar, señalado de llegar 'al límite de borracho' a los entrenamientos

Los futbolistas del París Saint-Germain han estado recibiendo múltiples críticas por la crisis que atraviesa el equipo luego de haber quedado eliminados de la Champions League por el Real Madrid. En esta ocasión, Neymar fue señalado de presentarse a los entrenamientos en estado inconveniente a causa del alcohol.

El periodista Daniel Riolo lanzó fuertes acusaciones hacia el delantero brasileño en el programa 'After Foot' de la cadena RMC Sport.

"Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario", declaró.

@DanielRiolo : "Le PSG n'est plus un club là. Il n'y a plus de fil conducteur. L'entraîneur n'existe plus, le président n'a pas dit un mot. Après un tel désastre, les boulons auraient dû être resserrés. Rien. Ni Leonardo, ni Nasser. Rien. Une débandade totale." pic.twitter.com/gNZKyYLZvl — RMC Sport (@RMCsport) March 21, 2022

Asimismo, añadió que "a los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar ni su documental de Netflix. Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG".

Por su parte, Riolo fue muy tajante al dar su postura sobre la situación en la que se encuentra actualmente el conjunto parisino.

"El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, debería haber apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total", añadió.

