PSG: Prensa francesa criticó a Neymar tras goleada propinada por Mónaco

El París Saint Germain salió sonrojado del estadio Luis II tras perder 3-0 con el Mónaco, que dejó en evidencia al conjunto de Mauricio Pochettino en la vigésima novena jornada de la Ligue 1 de Francia.

Sin Leo Messi, baja por gripe, ni Ángel Di María, el cuadro parisino mostró su peor versión ante un rival que está fuera de los puestos europeos pero que encontró su premio por el empeño de sus futbolistas y el gris nivel ofrecido por su rival.

Neymar poco pudo hacer y ofrecer esa tarde en el Luis II. Tan poco lució el astro brasileño que la prensa francesa arremetió contra su actuación; Ney no hace valer más su '10' en la espalda.

"Neymar fue autor de una actuación tan pobre en implicancia como en contenido. Para un jugador de su perfil y clase, lo más problemático es ya no marcar diferencias, no arrojar luz sobre el juego, no crear peligro; en definitiva ya no aportar mucho”, indicó el prestigioso diario deportivo francés L’Equipe en sus líneas de este lunes.

