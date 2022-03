Higuera: Rompió el silencio y le respondió a Amaury Vergara tras negarle el saludo

Recientemente Amaury Vergara y José Luis Higuera coincidieron en el Salón de la Fama del futbol mexicano, sin embargo, el propietario de las Chivas le negó el saludo al ahora presidente del Atlético Morelia en la Liga de Expansión MX.

Higuera no había realizado ningún comentario al respecto desde que sucedió el 'altercado', pero aprovechó el enfrentamiento ante el Atlante para romper el silencio y mandar un mensaje a quien fuera su colega en la directiva del conjunto rojiblanco en años anteriores.

"Gracias a todos por el apoyo al Atlético Morelia en el Estadio Morelos. Acá todos son bienvenidos aunque no me saluden. Vamos humildes a visitar al Atlante. Siempre es un gusto visitar la Capirucha. Será un gran partido; saludos, querido Emilio Escalante (presidente del Atlante)", publicó en su cuenta de Twitter.

Gracias a todos por el apoyo al @C_A_Morelia en el @EstadioMorelos !!! Acá todos son bienvenidos aunque no me saluden!! vamos humildes a visitar al @Atlante ! Siempre un gusto visitar la capirucha! Sera un gran partido!! Saludos mi querido Emilio Escalante!! @LigaMXExpansion — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) March 20, 2022

Dicho comentario generó controversia entre los usuarios; algunos lo saludaron y le reconocieron su gestión como CEO de Chivas en el pasado, pero hubo quienes celebraron que Amaury le haya negado el saludo.

Por su parte, Higuera evitó un conflicto mayor y contestó de manera mesurada aquellos comentarios que intentaban provocarlo con ataques de los internautas rojiblancos.

¿QUE SUCEDIÓ ENTRE AMAURY VERGARA Y JOSÉ LUIS HIGUERA?

La relación entre Amaury Vergara y José Luis Higuera no terminó en buenos términos y eso quedó en evidencia cuando ambos personajes se encontraron a las afueras del Salón de la Fama del futbol mexicano.

El propietario del Rebaño repartía algunos autógrafos a aficionados que se acercaron a él cuando Higuera salió del recinto e intentó saludar a Vergara; sin embargo, este le negó la cortesía.

"No, no me saludes tú. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más", le respondió Amaury a Higuera.

José Luis Higuera fue directivo del Guadalajara durante cuatro años hasta que fue destituido en julio del 2019 por el propio Amaury.

