Ricardo Salina Pliego es una muy activa en redes sociales, donde en más de una ocasión ha creado polémicas que terminan siendo tendencia. Asimismo, el empresario mexicano no se guarda nada y siempre responde de manera directa a los comentarios negativos de diferentes personas, es por ello que a Ricardo se le ha criticado.

¿Qué comentario realizó Salinas Pliego sobre Carlos Albert?

Carlos es otra persona la cual no escatima y realiza comentarios directos sobre lo que piensa. En días recientes, le lanzó una publicación en redes sociales a Ricardo Salinas Pliego, quien generó mucha controversia con su contestación. El dueño del Mazatlán realizó una revelación, donde afirmó que en una ocasión el comentarista, quien estaba pasado de copas, le declaró su amor al empresario, pero este lo rechazó, por lo que lo amenazó que le costaría caro su desdén.

Así fue la respuesta del empresario mexicano: “La verdad es que Carlitos es desviadito y está enamorado de mí, un día ya borracho me lo confesó, pero yo le dije que no le hago a esas cosas y pues se sintió rechazado y ofendido… es por eso que siempre me está atacando, entiéndanlo por favor.

“Recuerdo que ese día Carlitos se puso a llorar y muy triste me dijo que se la iba a pagar por haberlo rechazado, y puessss… ya ven como siempre me tiene en su mente y su dolor no ha terminado”, dijo Ricardo, el texto del tuit viene acompñado de una captura de pantalla en donde se observa que la cuenta de Twitter de Carlos Albert tiene bloqueado al propietario de TV Azteca.

La verdad es que Carlitos es desviadito y está enamorado de mi, un día ya borracho me lo confesó, pero yo le dije que no le hago a esas cosas y pues se sintió rechazado y ofendido… es por eso que siempre me está atacando, entiendanlo por favor Recuerdo que ese día Carlitos… pic.twitter.com/diGxWb8FKc — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 31, 2023

