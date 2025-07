¡It 's good to be back! Manchester City celebra la reunión de Oasis por medio de sus redes

Cardiff se vestirá de gala con uno de los regresos musicales más importantes de los últimos años: la reunión de Oasis. La banda de Mánchester liderada por los hermanos Gallagher marcó un antes y un después en la oleada del britpop, siendo la agrupación con mayor éxito monetario de dicho movimiento, junto con Blur.

Liam y Noel mostraron su amor por el Manchester City desde las épocas más oscuras del club, por lo que ahora, el conjunto de los Ciudadanos les rindió un homenaje en sus redes sociales. Haciendo alusión a la canción "Hello", del segundo disco de la banda "(What 's the Story) Morning Glory" el conjunto celeste se subió a la 'Oasis-manía'.

El gran concierto en Maine Road | @ManCity|

"Hello, hello. It 's good to be back! (Hola, hola. Es bueno estar de vuelta)", comentó el equipo acompañada de fotos del mítico concierto de la banda en Maine Road, el antiguo recinto del Manchester City. Aquel espectáculo fue una locura total en 1996, pues el fin de semana la banda dio uno de los mejores shows de su carrera.

Aquel sueño de unos jóvenes fanáticos de The Beatles, The Stone Roses, The Smiths entre otras bandas, terminó en 2009. Sin embargo, tras el anuncio de la reunión en 2024, con una alineación -casi- estelar, Oasis está de vuelta en los escenarios.

Noel Gallagher | @ManCity|

Su amplia relación con Manchester City

Aquel concierto y las constantes muestras de amor en entrevistas, no son las únicas muestras de pasión al Manchester City. En uno de los conciertos más grandes de la banda, en Knebworth 1996, Liam Gallagher y Noel alentaron a sus fanáticos a abuchear al Manchester United, máximo rival del City.

Cuando fue el primer título de Champions League del conjunto Ciudadano, Liam aseguró que haría todo lo posible por reunirse con su hermano. Hace un año, Noel Gallagher realizó una colaboración con un jersey especial por los 30 años del primer disco de Oasis, "Definitely Maybe".

La reunión | AP|

