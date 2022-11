Javier Aguirre aclaró broma sobre dejar a Memo Ochoa en la banca del Tri

Después de haber asegurado que Guillermo Ochoa no debería ser titular con la Selección Mexicana, Javier Aguirre reconoció el trabajo del guardameta del América ante Polonia durante el debut del Tri en la Copa del Mundo 2022.

"Memo es de momento el salvador del equipo", sentenció.

El timonel aclaró que el comentario que realizó sobre el portero se habría tratado de una broma en un detrás de cámaras del programa de Maestros de TUDN.

"Por cierto, quiero aclarar que fui víctima de una broma, que bueno que me das chance para enviarle a toda la afición americanista un abrazo, es una broma, me estaban dando lata detrás de cámaras que no lo metí yo".

Aguirre recordó su paso como director técnico del combinado nacional, cuando tenía como titular a Óscar 'Conejo' Pérez y al azulcrema como suplente durante el proceso y en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El Vasco habría tomado la decisión de mantenerlo en la banca después de que este se equivocara en un Amistoso ante Corea del Norte previo a la justa mundialista.

"Yo a Memo lo quiero mucho y lo respeto mucho. Me estaban molestando detrás de cámaras porque cuando estuve yo, Memo no jugaba".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA TENSA DISCUSIÓN DE RICARDO PELÁEZ Y LA VOLPE EN QATAR: "NO SÉ NADA Y TE LLEVÉ AL AMÉRICA"