Jawy Méndez, de Aca Shore a las artes marciales mixtas: “Me imagino ensangrentado, pero ganando”

Artes Marciales Mixtas. Recientemente, Combate Global firmó a la estrella del reality show de MTV Latinoamérica para formar parte de sus filas. El próximo 5 de agosto en Miami, se llevará a cabo el gran debut de Jawy Méndez como profesional en. Recientemente,firmó a la estrella del reality show de MTV Latinoamérica para formar parte de sus filas.

Jawy se ha preparado durante varios meses para la gran pelea que lo llevará a la jaula, pues está consciente del enorme reto.

En exclusiva, el también cantante de reguetón platicó con RÉCORD sobre los nervios y la emoción que lo invaden a unos días de la pelea que tendrá con el colombiano Johan 'The Samurai' Rodríguez; sin embargo, confía en su preparación y promete dar un gran show.

Así nació su decisión de entrar a las MMA

“Desde pequeño me atraen los deportes de contacto, siempre me llamaron mucho la atención las Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) y soy una persona que nunca se limita a nada y trata de hacer lo que le gusta, cumplir sus sueños y no quedarse siempre en un mismo lugar.

Me gusta evolucionar, todo lo que me apasiona y me pasa por la mente lo cumplo, como la actuación, tener negocios, el futbol americano, salir en realities, la música y ahora esto del deporte de combate, así que estoy en el proceso de convertirme en un personaje de las MMA a nivel profesional”, compartió Jawy.

Nos platicó qué significa que la franquicia deportiva hispana Combate Global lo haya firmado: “Para mí significa mucho que me hayan dado esta oportunidad. Estoy consciente de que muchos peleadores quieren llegar a este lugar. La verdad es que siempre he sido una persona que nunca se fija en lo que hacen los demás, se me dio y lo voy a aprovechar”.

Aunque su arribo al mundo de las MMA puede sorprender, asegura que su talento hablará por él: “No me gusta engañar a nadie, tampoco me estoy aprovechando de nada. Algo vieron en mí los de Combate Global y por eso me quieren a mí.

Estoy seguro de que ellos no me hubieran llamado si no tuviera la capacidad, así que le pido a la gente que me dé una oportunidad porque yo sé que tengo mucho para dar. No se sabe nada de mí en el ámbito profesional, pero créanme que lo estoy haciendo con todo el trabajo, respeto y disciplina”, dijo Jawy.

Su preparación física y mental fue extenuante, debido a que meterse a la jaula no es cualquier cosa: “Para meterse en esta jaula se necesitan muchos factores, se reúnen muchas habilidades, como la inteligencia, la disciplina, la fuerza, la rapidez y todo ese conjunto te ayuda a ganar las peleas.

Tienes que tener en cuenta que en una pelea puede pasar de todo, porque se enfrentan dos peleadores que se han preparado durante mucho tiempo, además de que a veces no siempre gana el mejor. En mi caso, me estoy preparando mucho físicamente con mis entrenadores Alfonso Tsunami y Carlos 'Messi'”, explicó el exparticipante de Acapulco Shore.

El también influencer detalló la rutina que cumplió durante los últimos meses como parte de su preparación para su añorado debut:

“Entreno tres horas al día y estoy preparando mi mente para que esté despejada porque el día de la pelea toda la gente puede estarte gritando o pensando lo que sea de ti, pero si te concentras, tú sabes que eso en la jaula no define nada, ya que son tú y tu contrincante frente a frente nada más”.

Jawy busca callar bocas

Sobre su contrincante, el colombiano Johan Rodríguez, nos contó: “La verdad es que no sé nada de Johan. Sé su nombre, sé su apodo, su nacionalidad, he visto una pelea de él y no tengo mucho material para poder estudiarlo. Sé que lleva varias peleas amateurs y yo no tengo ninguna, por eso siento que será un mayor reto”.

En redes sociales, el ex 'Aca Shore' ha sido señalado de tener una pelea a modo: “Hay gente que me dice que yo pagué por esta pelea, que él es un costal de papas, que yo voy a ganar porque todo está supuestamente arreglado, pero la verdad es que no me enfoco en lo que dice esa gente, yo estoy enfocado en mí, en dar mi mejor papel, en ganar y en respetar a Johan porque todos los que están en este deporte son personas muy disciplinadas que han sacrificado muchas cosas para poder practicarlo”.

Aprovechó el hype por su pelea para hacer un llamado a la gente que pone en duda las artes marciales mixtas solo para atacarlo:

“Yo invitaría a toda esa gente que no sabe, a que si se vuelven fanáticos de este deporte, sepan lo que conlleva y que no tiren basura en redes. Este deporte es de verdaderos atletas, de personas responsables y realmente quiero que los fanáticos respeten a los peleadores, el deporte y la disciplina”.

Su debut tiene dedicatoria

Su debut en las artes marciales mixtas tendrá una dedicataria muy especial: “Le dedicaré esta pelea al Jawy de diez o doce años que soñaba con convertirse en peleador. Normalmente, me preguntan mucho sobre la suerte y a pesar de que sí creo en ella, creo que cuando estás con Dios y con todas tus capacidades, no necesitas de la suerte porque no hay mayor fuerza que ir de la mano de Dios y de estar dispuesto a darlo todo”.

Sobre si teme desfigurarse el rostro, Jawy tiene claro que su debut no será un paseo: “Sé que es un deporte de contacto, muy agresivo y la verdad es que sí, me ha pasado por la mente saber qué va a pasar en el futuro, si ganaré o perderé, si saldré con un hueso roto o con la nariz rota o alguna cortada; no lo sé porque no me gusta adelantarme a las cosas, conozco los riesgos, conozco lo que involucra pelear”.

En su mente hay dos escenarios tras la pelea: “En uno de ellos salgo ileso y ganando; en el otro me imagino todo ensangrentado, pero aun así ganando, aunque espero que no pase. La verdad no es miedo tal cual, sino incertidumbre, y aunque si me dan nervios, estoy preparado para ello”.

Agradece a sus fanáticos por apoyarlo en esta decisión: “A mis seguidores les agradezco por seguirme en todas mis facetas y a los haters solo los invito a que no sean tan tontos como para decirme ‘ahora haces televisión, ahora haces artes marciales, ahora haces música’, la verdad es que lo siento por ellos, porque están sentados en su sillón en un único trabajo y yo soy una persona que le gusta probar de todo y que lo hace bien.”

Puso en pausa la fiesta para entrenar

Las artes marciales mixtas conllevan un sacrificio, y en su caso le tuvo que bajar a la fiesta: “En este momento las fiestas, la buena comida, los postres, las desveladas, los amigos, los he tenido que pausar, es el sacrificio que más me ha costado. Sé que hay tiempo para todo, sé que siempre habrá fiesta, que los amigos y la familia seguirán y que este momento en el que me estoy desconectando de todo me va a ayudar a tener una buena pelea”.

Parte de su cambio radical ha sido mantenerse inactivo de redes sociales, algo que tiene una razón de peso: “He estado desaparecido de redes sociales últimamente y en las próximas semanas lo estaré más, la gente no sabe nada de mí porque estoy muy enfocado en mí, ya que, al ser mi debut se juntan muchas emociones. Muero por ganar esa pelea, muero por poder noquear a mi contrincante”.

Finalmente, nos contó que pronto se viene nueva música: “La gente últimamente me pregunta si ya dejé la música, pero sigo con la música, de hecho, estuve en el estudio grabando, se viene nueva música, estoy preparando otro álbum y esto no se pausa. Estoy en esto de MMA, pero también la música seguirá, en la televisión se vienen más proyectos, entonces mis múltiples facetas seguirán. Quiero que la gente sepa que si te organizas, todo se puede lograr”.