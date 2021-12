Julio César Chávez dio positivo por Covid-19 el pasado 1 de diciembre pero pese a todo, el César del Boxeo continúa ejercitándose como si de un boxeador en activo se tratara.

Tras reportarse asintomático, Chávez compartió un video en el que mantiene su rutina de entrenamiento asegurando que se encuentra bien, manteniendo siempre su característico estilo.

"Gracias a Dios, gracias a la mi vitamina C que tomo todos los días, me ha hecho un paro muy grande", fueron las palabras del expugilista desde su cuenta de TikTok. "No he tenido síntomas de calentura, de tos, simplemente salí positivo... No es por echarle choro, pero gracias a esta vitamina C estoy sano".

"Gracias a Dios, gracias a mi entrenamiento, gracias a mi disciplina voy bien", apuntó Julio César en un mensaje de motivación para sus seguidores.

