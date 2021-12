Eddy Reynoso, tras confesar haber sido 'mojado': 'Ahora me piden autógrafos los de migración'

El entrenador de Saúl 'Canelo' Álvarez, Edison Omar Reynoso Sandoval, mejor conocido como Eddy Reynoso, reveló lo difícil que fue para él triunfar más allá de nuestras fronteras cuando tuvo que dejar su natal Guadalajara, Jalisco.

"Entré de manera ilegal y ya después paso y hasta me piden autógrafos los oficiales de migración y me preguntan cuándo vamos a pelear. Eso me llena de orgullo", confesó Reynoso en entrevista con ESPN.

"Siempre me imaginé ser alguien en la vida, en el deporte. El box me gustaba mucho desde chiquito. Ahora me ha ido bastante bien, me siento bendecido y más que nada quiero dejar un legado y aprendizaje para todos de que todo es posible", agregó.

El mentor de Canelo ha llegado al grado de ser considerado el mejor entrenador del mundo, como fue calificado en 2019, cuando recibió esta distinción por la Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWAA, por sus siglas en inglés).

Además, en este 2021, Reynoso fue reconocido por su trayectoria en el Senado de la República, después de que 'Canelo' Álvarez venciera a Caleb Plant para consagrarse como el campeón unificado de los Supermedianos.

