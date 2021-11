Canelo Álvarez: "Para mí no existen límites"

Saúl Álvarez hizo historia al convertirse en el primer campeón mundial indiscutido de las 168 libras, es monarca mundial en cuatro divisiones, el mejor libra por libra del planeta. Sin embargo, no es suficiente para el mexicano, quien quiere seguir haciendo historia en el arte del boxeo.

'Canelo' Álvarez (57-1-2, 39 KO’s) buscará convertirse en el primer monarca del orbe tricolor en cinco divisiones cuando busque el fajín Crucero (200 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que le pertenece al congoleño Ilunga Makabu (28-2, 25 KO’s).

“Para mí no existen límites. Para muchos sí, pero para mí no, entonces ni siquiera yo sé cuál es mi límite”, aseguró el tapatío de 31 años de edad durante la clausura de la 59 Convención Anual del CMB.

“Ya me toca hacer lo que yo quiera. Ahorita la verdad es que enfrenté a todos los campeones mundiales en 168 y a todos les arrebaté el título y pues ahorita puedo hacer lo que yo quiera”, enfatizó.

Álvarez comenzará las negociaciones con Makabu para disputar la corona verde y oro en una batalla en peso pactado en mayo. De concretarse, se convertirá en el primer púgil mexicano en disputar el título mundial de peso Crucero.

Si bien rompería los esquemas si se corona en las 200 libras, pensar en la posibilidad de subir hasta peso Pesado ya es improbable para el tapatío.

“Hace un año dije que Crucero no y aquí estamos, entonces no creo (llegar a peso Completo) pero ya con Eddy (Reynoso) ni sé a veces. No creo, no es posibilidad, mi cuerpo no da para eso”, enfatizó.

'Canelo' ya se coronó campeón Superwelter (CMB, AMB y OMB), Mediano (CMB, AMB y FIB), Supermediano (AMB, OMB, CMB y FIB) y Semicompleto (OMB).

Es el primer mexicano campeón mundial en cuatro divisiones antes de los 30 años de edad, el primer púgil desde 1938 en ostentar tres coronas en distintos pesos de manera simultánea, el segundo tricolor en la historia en ostentar un título en las 175 libras y el primer peleador latino en conquistar tres títulos The Ring.

