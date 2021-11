Eddy Reynoso, entrenador del Canelo, fue condecorado en el Senado de la República

El entrenador y manager del mejor libra por libra del planeta Saúl “Canelo” Álvarez, Eddy Reynoso recibió un homenaje en el Senado de la República por su amplia trayectoria en apoyo al boxeo mexicano, destacando sus actividades como formador y guía de talentos en este deporte.

El coach y manager de 45 años de edad heredó la escuela de su padre, José "Chepo" Reynoso, y aprendió de entrenadores como Jesús "Cholain" Rivero para hacer historia y consolidarse como uno de los mejores de la actualidad.

“Es un orgullo estar aquí, es algo muy importante para mí, el deporte que represento es el boxeo, que por primera vez sea reconocido un entrenador con trayectoria aquí. Estoy agradecido con mi papá que me inculcó el boxeo, con mi mamá que siempre me impulsó en ser el mejor. Mauricio (Sulaimán) también me ha apoyado, mi papá ha estado siempre ahí con nosotros, con Cholain, con ‘Canelo’, que siempre ha estado conmigo.

“Estamos bien emocionados porque ha sido difícil estar en donde estamos. Me siento bien orgulloso por todo el trabajo, todo esto es dedicado para mis dos hijas y para mi familia, a mis boxeadores, a todos mis paisanos, a todos los mexicanos que siempre están apoyando en las arenas que vemos en Dallas, Las Vegas, y ver tantas banderas de México, con el pelo rojo los niños que quieran seguir a los grandes campeones como Julio César Chávez, Floyd Mayweather.

“Un entrenador que empezó desde abajo, con mucho esfuerzo esté sentado aquí, con gente que siempre está luchando por mejorar el país”, dijo Reynoso, quien no pudo evitar las lágrimas y quien fue reconocido como “Entrenador del Año” 2021 durante la 59 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El primer entrenador en el mundo en ganar los cuatro títulos absolutos en las 168 libras, junto a 'Canelo', pisó por primera vez un gimnasio de boxeo a los ocho años de edad y a los 13 soñaba con ser púgil profesional. Sin embargo, la vida le tenía preparado un reto desde la esquina del cuadrilátero donde alcanzó la gloria y se posicionó como uno de los mejores coaches.

Eddy, quien en el último año coronó a cinco campeones mundiales, estuvo acompañado por su padre 'Chepo' Reynoso, 'Canelo' Álvarez (57-1-2, 39 KO’s) y Mauricio Sulaimán, preside del CMB. El evento fue presidido por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.

