Jeanie Buss, propietaria de los Lakers, revela amenazas de muerte durante la temporada pasada

Los Angeles Lakers, uno de los equipos más icónicos de la NBA, se preparan para la temporada 2023-2024 con la firme ambición de recuperar el título que no han ganado desde 2020, cuando LeBron James y Anthony Davis lideraron el equipo hacia el campeonato. Tras una temporada anterior desafiante que culminó con una derrota en las Finales de la Conferencia Oeste ante los Denver Nuggets, la franquicia se encuentra en una búsqueda incansable de gloria.

Jeanie Buss, la propietaria de los Lakers, compartió sus pensamientos sobre los desafíos que enfrentaron en la campaña anterior en una entrevista con The Athletic. Buss reveló que recibió amenazas de muerte debido al desempeño del equipo, especialmente al comienzo de la temporada cuando estaban 2-10. "Teníamos un entrenador nuevo, estábamos 2-10, no voy a sobrevivir a esto. Estaba recibiendo amenazas de muerte, no fue divertido", expresó Buss.

Sin embargo, la situación mejoró a medida que Anthony Davis asumió un papel destacado y llevó al equipo a recuperar terreno. Buss elogió a "La Ceja" por su actuación y afirmó: "Algo simplemente hizo 'clic' con Anthony Davis sano. Hay un argumento de que él fue el mejor jugador en la NBA cuando él estaba jugando a ese nivel".

En cuanto a la salida de Dennis Schröder, quien fue nombrado MVP del Mundial FIBA 2023 con Alemania, Buss optó por no entrar en polémicas y declaró de manera concisa: "Darvin Ham creía en él, pero las cosas no fueron bien. Ha demostrado cómo juega en el Mundial".

La gestión de Jeanie Buss como propietaria de los Lakers ha sido desafiante, ya que desde que asumió junto con su hermano Jim en 2013, el equipo ha logrado un campeonato en la temporada 2019-2020.

A pesar de no igualar la exitosa gestión de su padre, Jerry Buss, quien llevó al equipo a 10 títulos desde 1979 hasta su fallecimiento en 2013, Jeanie Buss sigue comprometida con la búsqueda de la excelencia y el regreso de los Lakers a la cima de la NBA.

