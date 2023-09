Manny Machado festeja 'a la mexicana' junto con los Padres de San Diego

Durante las series de esta semana de los Padres de San Diego ante Colorado Rockies y St. Louis Cardinals, los peloteros de los Frailes han mostrado un nuevo festejo cada que pegan un hit. Ante esto, Manny Machado, tercera base de los Padres, explicó el significado de su nueva celebración.

Durante la zona mixta después del partido ante Cardinals del sábado, un reportero cuestionó a Manny sobre el nuevo festejo y le preguntó si tenía algo que ver con los niños de la Liga Municipal de Tijuana que participó en Williamsport, pues así festejaban ellos.

Ante esto, Machado soltó una sonrisa y afirmó que el festejo sí se debe a esos menores, pues explicó que Juan Soto recibió esa petición de uno de los mexicanos de Williamsport, la cual no negaron y aceptaron de buena forma en el dogout.

"No sé, Juan (Soto) vino el día que fue. Estaba aquí y le dijeron a Juan 'oye, cuando den hit, hagan esto'. No se lo que significa, pero me gustó. Juan cuando entró al dogout me dijo 'oye, los niños quieren que hagamos esto' y así fue como empezó", comentó Manny en zona mixta.

Cabe recordar que no es la primera vez en la temporada que los Padres de San Diego festejan 'a la mexicana'. Después de la México Series de MLB, la franquicia del Oeste cada que ganaba un juego celebraba con una piñata.

