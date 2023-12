Jeraldino, exjugador de Liga MX, recibe burlas por no poder meter gol en España

Pasó sin pena ni gloria en la Liga MX, sin embargo, en España ya se ha ganado una reputación de no poder anotar gol. Jeraldino, exjugador de Atlas y Santos Laguna en México, ha recibido burlas de la afición del Sporting de Gijón, pues apenas en sus primeros juegos, el chileno no ha podido marcar con dicho club.

Jeraldino se encuentra en LaLiga2 con Sporting de Gijón, equipo del cual es propietario Grupo Orlegui. Las burlas las recibe porque en sus primeros 11 partidos, el atacante exliga MX lleva un total de cero goles, lo que ya lo ha puesto en el foco de atención.

A través de redes sociales, un post se hizo viral, pues crearon un hilo para ver como festejaba Jeraldino sus goles, pero dicha publicación dio un giro inesperado, pues apenas en el siguiente tweet, la ironía se hizo presente.

Y es que dicho post no tenía ningun video, pues aseguraban que no sabe como festejar "porque no las mete".

En México pasó sin dejar algún momento destacado, sin embargo, en España será uno de los delanteros que no podrán olvidar, al menos hasta que marque un gol.

