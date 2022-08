Joan Laporta: Apareció con un ojo morado en Camp Nou

La victoria del Barcelona 4-0 sobre el Valladolid no fue lo único que se llevó los reflectores este domingo, pues las cámaras captaron a Joan Laporta, presidente culé junto a su contrincante Ronaldo Nazairo, lo curioso se dio cuando Laporta se quitó los lentes de sol y dejó al descubierto que tenía un ojo morado.

La inflamación cerca del ojo derecho no se pudo ocultar, pero no fue impedimento para que Laporta no viera el partido desde el palco presidencial y durante la transmisión del cotejo explicaron lo sucedido: "Se trata de un accidente doméstico sin importancia", señaló la periodista Helena Condis, quien tuvo la información de primera mano.

Los memes no tardaron en llegar e inundaron el internet, sobre todo con las bromas hechas por las famosas palancas económicas que activó el Barcelona para poder fichar e inscribir a sus nuevos jugadores.

Laporta después de pelearse con La Liga para inscribir a los jugadores. pic.twitter.com/iBc4IXxxL4 — Mancuer (@Mancuer91) August 28, 2022

Las burlas de los internautas indicaban que Laporta no había pagado alguna deuda y por eso lo dejaron con el ojo morado, en un hecho que quedó como una anécdota más del partido blaugrana.

