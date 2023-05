Joana Sanz dijo que Dani Alves no la corrió de su casa: "Me he comprado mi apartamento"

La modelo española Joana Sanz desmintió la noticia que un medio español hizo sobre que Dani Alves la había echado de su casa.

Sanz aseguró en sus redes sociales que la decisión de mudarse a Madrid fue propia y que sigue en proceso de divorcio con el exjugador del Barcelona y Pumas.

Joana Sanz deicidió acudir a las redes sociales para negar que la corrieron de su casa. En su stories de instagram subió un par de videos explicando la situación.

"Estoy muy cansada de tantos chismes. Nadie me ha echado de casa.

"Me voy porque quiero empezar mi vida de cero, me he comprado mi propio apartamento para vivir solita, no voy a vivir con nadie y nadie me está pagando nada.", dijo la modelo en los videos.

Finalmente, terminó sus stories con una foto en la que planteó que está enfocada en ella misma nada más.

A pesar de que ambos se encuentran en proceso de separación, Sanz confesó que habla con Alves a diario desde la prisión y que él todavía está asimilando lo que está pasando.

Según el programa español Fiesta, del canal Telecinco, el entorno de Dani Alves habría instado a la empresaria a que dejara la casa si no firmaba un acuerdo de confidencialidad.

Además, el medio añadió que Dinora Santana, exesposa del futbolista, fue quien llevó la petición a Joana Sanz, pero la modelo no quiso firmar y se vio obligada a dejar la casa.

